Bölgesel işbirliği İran için özel önem taşıyor

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri (EİT) Khusrav Noziri ile görüştü.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi arifesinde üye ülkelerin önlerindeki sorun ve engelleri belirleyerek ortadan kaldırması ve aralarındaki işbirliği düzeyini artırması gerektiğini belirten Reisi, “EİT üyesi ülkelerin ekonomik ilişkilerinin daha yüksek ve daha üst düzeyde yürütülebilmesi için işbirliğinin geliştirilmesindeki her türlü engel ve sorun ortadan kaldırılmalıdır” dedi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na (EİT) üye ülkelerin enerji, ticaret, ulaşım, dijital ekonomi, denizcilik ekonomisi ve turizm alanındaki kapasitelerine değinen Reisi, “EİT Sekreterliğinin bu kapasiteleri harekete geçirmeye yönelik kapsamlı planları ve eylemleri, bölgenin ekonomik refahına ve EİT üyesi ülkelerin kalkınmasına yol açabilir” ifadesini kullandı.

Reisi, İran’ın EİT faaliyetlerinin etkinleştirilmesini ve geliştirilmesini desteklediğini vurgulayarak, “Tahran, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde bölgesel işbirliğine özel önem veriyor ve bu tür faaliyetleri destekliyor” ifadelerinde bulundu.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi’nin 28 Kasım’da Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ın ev sahipliğinde düzenlenecek.