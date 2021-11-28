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28 Kas 2021 10:08

Emir Abdullahiyan Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

Emir Abdullahiyan Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Türkmenistan'da, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Şahrat Nurişev ile görüştü.

Türkmenistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Şahrat Nurişev ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliğinin önemini ve ekonomik işbirliği ortak komisyonunun hızlandırılmasını vurguladı.

Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı ise, iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki gelişimi ve Kazak tarafının bu konudaki görüşleri hakkında bir rapor sundu.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberd’in bu toplantıya katılmadığı açıklandı.

News Code 1898834
https://tr.mehrnews.com/news/1898834/

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