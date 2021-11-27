Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Tahran Cuma Namazı İmamı'ndan Avrupa ülkelerinin liderlerine tavsiye

Tahran Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Hüccet-ül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebutorabifard, Avrupa ülkelerinin liderlerini ve P4+1 ülkelerini, çıkarlarını ABD'nin ve Siyonist rejimin gayri meşru çıkarlarına kurban etmemeye çağırdı.

Nükleer anlaşmadan çıkanlar Kerec tesisleri hakkında yorum yapamazlar

İran Atom Enerjisi Başkanı Muhammed İslami basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Kerec kentindeki tesisler nükleer anlaşma ile ilgili bir meseledir. Dolayısıyla anlaşmadan çıkanların bu konuda yorum yapma hakları yok ve herhangi bir iddiada bulunamazlar. Bu nedenle böyle bir şey İran açısından asla kabul edilemez” dedi.

Emir Abdullahiyan ile Borrell telefonda Viyana görüşmelerini görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell telefonda Viyana görüşmelerini görüştü.

Bu görüşmede Emir Abdullahiyan, “Diğer tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeye ve yaptırımları kaldırmaya hazır olması takdirde, iyi ve hatta acil bir anlaşmaya varılabilir” dedi.

Emir Abdullahiyan, güvenilir olmayan ABD’nin nükleer anlaşmadan tekrar çıkmayacağına dair yeterli ve ciddi garantiler olması gerektiğini vurguladı.

Emir Abdullahiyan ayrıca, “Batı, yeni ve yapıcı bir yaklaşımla Viyana’ya gelmeli” ifadesini kullandı.

İran'da vefat sayısındaki düşüş sürüyor

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 86 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 4 bin 384 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 129 bin 462'ye vaka sayısı ise 6 milyon 102 bin 56'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 372'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 841 bin 870'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.