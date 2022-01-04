  1. Ekonomi
4 Oca 2022 12:05

İran-Türkmenistan-Azerbaycan doğalgaz takas anlaşması yürürlüğe girdi

İran-Türkmenistan-Azerbaycan doğalgaz takas anlaşması yürürlüğe girdi

İran,Türkmenistan ve Azerbaycan arasında, 28 Kasım'da başkent Aşkabat'ta imzalanan üçlü swap (takas) anlaşmasının yürürlüğe girdiği belirtildi.

İran,Türkmenistan ve Azerbaycan arasında, 28 Kasım tarihinde başkent Aşkabat'ta imzalanan üçlü swap (takas) anlaşması yürürlüğe girdi.

Söz konusu anlaşma Aşkabat’ta yapılan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi kapsamında, üç ülkenin petrol ve doğalgaz sektöründen sorumlu ilgili Bakanları tarafından imzalanmıştı.

Anlaşmaya göre İran, Türkmenistan'dan gaz satın alacak ve aynı miktarda gazı sınırda Azerbaycan'a satacak.

Türkmenistan, İran üzerinden Azerbaycan’a günlük 5-6 milyon metreküp doğalgaz satışı yapacak.

News Code 1899637
https://tr.mehrnews.com/news/1899637/

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