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30 Kas 2021 09:16

Emir Abdullahiyan'dan "Azerbaycan" açıklaması

Emir Abdullahiyan'dan "Azerbaycan" açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşmesinde Tahran'ın endişeleriyle ilgili umut verici sözler söylediğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Reisi ile İlham Aliyev'in, Türkmenistan'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

İran ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları arasındaki görüşmenin son derece dostane ve samimi bir ortamda yapıldığını aktaran Emir Abdullahiyan'ın yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İki ülke ile halklarının çıkarları doğrultusunda sağlanan anlaşmaların boyutları çeşitlidir. İran ve Azerbaycan liderlerinin iradesi karşılıklı ilişkileri geliştirme yönündedir. Görüşmede transit, enerji, turizm, kültür ve… alanındaki işbirliğe vurgu yapıldı. İki ülke ve halkları komşuluğun ötesinde yakın akrabadır.

Söz konusu görüşmede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İran’ın endişelerile ilgili olarak umut verici sözler söyledi ve buna göre hareket edileceğini vurguladı. Komşularımızla münasebetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz."
 

News Code 1898883
https://tr.mehrnews.com/news/1898883/

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