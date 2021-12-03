İranlı Başmüzakereci Bakıri'den "Viyana görüşmeleri" açıklaması

Japon medyası "Kyodo"ya konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, Viyana müzakerelerini değerlendirdi.

Bakıri, Japon muhabirinin yaptırımların kaldırılması sürecine dair sorusuna, bunun adım adım şeklinde olmayacağını söyledi.

İran'ın üç belge hazırladığını, ancak üçüncü belgeyi henüz karşı tarafa teslim etmediğini belirten Bakıri, "İran'ın müzakerelerde diğer taraflara sunacağı üçüncü belgede, 'yaptırımların kaldırılmasının doğrulanması sürecine ilişkin görüş ve öneriler yer alacak." dedi.

Bakıri Keni, Çarşamba gecesi diğer tarafa sunulan iki belgenin geri bildirimi hakkında da şunları söyledi: "İki taraf halen müzakere ediyor."

Viyana'daki İran heyeti, Çarşamba gecesi iki başlık halinde teklif ettiği metinleri karşı tarafa sundu: Başlıklar, "Baskıcı yaptırımların kaldırılması" ve "nükleer sorunlar"dan oluşuyor.

Bakıri, İran'ın yaptırımların ve nükleer meselelerin kaldırılması da dahil olmak üzere bu iki belgenin karşı tarafa sunulması görüşmesinde, bunu İran İslam Cumhuriyeti'nin ciddiyetinin bir işareti olarak nitelendirerek, "Müzakerelere devam etmek için Viyana'dayız." ifadesini kullandı.

İran ile 4+1 grubu arasında yeni tur müzakereler, Pazartesi günü Viyana'da Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısının düzenlenmesiyle resmen başladı.