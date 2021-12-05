Suriye'deki Amerikan üssünde patlama sesleri

Suriye'nin güneyinde, Irak ve Ürdün sınırı yakınında bulunan El Tanf bölgesindeki ABD askeri üssünden patlama sesleri geldiği bildirildi.

Geçtiğimiz Ekim ayında ABD'nin Tanf Üssü'ne insansız hava aracı ile saldırı düzenlenmişti.

Tanf üssü yaklaşık 900 Amerikan askerine ev sahipliği yapıyor. 20 mil karelik bir alanı kapsayan üs Ürdün ve Irak sınırları yakınında yer aldığı için önemli bir stratejik konuma sahiptir.

El-Tanf askeri üssü, 2016 yılında ABD tarafından kuruldu. Amerikan destekli terör grupları da bu üste bulunmaktadır.