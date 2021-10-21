Suriye'de Al-Tanf Üssü'ne düzenlenen İHA’lı saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar

Suriyeli kaynaklar dün gece ABD ve İngiliz güçlerine ve onlara bağlı teröristlerin Al-Tanf Üssü'ne düzenlenen İHA’lı saldırının yeni ayrıntılarını açıkladı.

Bu kaynakar Al Mayadeen’e yaptığı açıklamada, dün gece ABD askerlerinin bulunduğu Al-Tanf Üssü'ne yapılan saldırının ardından, bu üsteki Amerikan ve İngiliz birlikleri arasında yoğun bir korku yaşandığını duyurdu.

Söz konusu kaynaklar, Al-Tanf bölgesindeki alevlerin, saldırının üzerinden saatlerce geçmesine rağmen hala yanmaya devam ettiğini bildirdi.

Al-Tanf üssü yaklaşık 900 ABD askerine ev sahipliği yapıyor. 20 mil karelik bir alanı kapsayan üs Suriye topraklarında, Ürdün ve Irak sınırları yakınında yer almaktadır. Bu nedenle önemli bir stratejik konuma sahip. Al-Tanf askeri üssü, 2016 yılında ABD tarafından kuruldu. Washington’a bağlı teröristler de bu üste bulunmaktadır.

Saldırıdan saatler sonra, ABD'li yetkililer olayı doğruladı ancak olası kayıplar hakkında yorum yapmadı.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, Al-Tanf üssünün planlı bir şekilde saldırıya uğradığını ve ABD birliklerinin zarar görmediğini iddia etmişti.

Urban ilaveten müttefikleriyle olası kayıplar konusunda temas halinde olduklarını ve doğru zamanda ve yerde bu saldırıya karşılık vereceklerini öne sürmüştü.