Suriye’nin egemenliğine saygı gösterilmeli

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, temaslarda bulunmak için Tahran'a gelen Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'ı kabul etti.

Reisi bu görüşmede Tahran-Şam ilişkilerine değinerek, "İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için uzun vadeli ve kapsamlı planlamalar hazırlanmalı ve özellikle ekonomik alanlarda milletlerimizin çıkarları doğrultusunda adımlar atmalıyız." dedi.

Suriye toprakları ile bölgede yabancı güçlerin devam eden yasadışı varlığının bölge güvenliği ve istikrarı için tehlikeli olduğunu anlatan Reisi, “Amerikalılar tarafından kurulan IŞİD ile Amerikan güçlerinin bölgenin herhangi bir yerindeki varlığı, bölge güvenliği, istikrarı ve refahına büyük zarar veriyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, Suriye'nin bölgedeki önemine işaret ederek, “Bugün Suriye, Siyonist karşıtı yaklaşımıyla işgalcilere karşı mücadele yapan direnişin en ön saflarında yer almaktadır. Suriye halkı ve Şam hükümetinin korkakça saldırılara karşı yaptığı mücadele tarihte kaydedilecektir." açıklamasını yaptı.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Reisi "Ülkelerin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü yok saymak hiçbir devlet tarafından kabul edilemez. Suriye halkı buna kesinlikle müsamaha göstermeyecektir." diye konuştu.

Suriye Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Reisi’yi Şam’a davet etti

Faysal Mikdad ise Suriye lideri Beşar Esad'ın özel mesajını sundu ve Cumhurbaşkanı Reisi’yi Şam’a davet etti.

Suriye Dışişleri Bakanı, ülkesinin Tahran-Şam ilişkilerini daha da güçlendirmek için tüm işbirliği kapasitelerini değerlendirmeye hazır olduğunu söyledi.

Bakan Mikdad, "Suriye halkı, İran İslam Cumhuriyeti'nin destek ve yardımlarını asla unutmayacaktır." şeklinde konuştu.