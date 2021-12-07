Şemhani Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad ile görüştü

Şemhani, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede bölgedeki mevcut duruma değinerek, “ABD IŞİD’nin Suriye ve Irak’ta çökmesine ve stratejik gücünü artıran Direniş Cephesi’nin zafere ulaşmasına son derece öfkeli. Bunun için yeni krizler yaratmaya çalışmaktadır” dedi.

Suriye’de herhangi bir ülkenin işgalinin, güvensizliği devam etmesine ve şiddetin artmasına neden olacağını belirten Şemhani, “Tarihteki herhangi bir saldırganlığın ve işgalin kaderi, geri çekilme ve aşağılayıcı bir yenilgiden başka bir şey olmamıştır” ifadesini kullandı.

Şemhani, Siyonist Rejim'in Suriye topraklarında devam eden saldırganlığını kınayarak, “Bu saldırılar Siyonist Rejim'in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırganlığının bir devamıdır. Bölgede, Siyonist kanserden kurtulmanın tek yolu direniştir” ifadelerinde bulundu.

İran ile Suriye arasındaki siyasi ve güvenlik alanlarındaki stratejik ilişkilere dikkati çeken Şemhani, ekonomik alan başta olmak üzere diğer sektörlere de bu ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak İran’ın bu konuda hazırlıklı olduğunu ifade etti.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ise, Suriye halkı ve hükemtine desteği için İran’ı takdir ederek, “Birleşik terörizm cephesinin yenilgiye uğratılması ve Suriye’de göreli istikrarın sağlanmasıyla birlikte, başta ekonomik olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açılmıştır” dedi.

ABD’nin Suriye’deki askeri varlığının, Suriye’nin egemenlik ilkesini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini belirten Mikdad, ABD’nin Suriye’de kalıcı istikrarı önlemek için terör çekirdeklerini yeniden canlandırmaya çalıştığını söyledi.

Siyonist Rejim'in bölgede devam eden kötülüğünü ve Suriye’deki askeri saldırganlığını gerçek bir ‘devlet terörizmi’ ve ‘provokatif eylem’ örneği olarak nitelendiren Faysal Mikdad, “Terörizm, askeri saldırganlık ve baskıcı yaptırımlar Suriye halkının düşmanların baskılarına karşı direnme iradesini baltalayamaz” ifadesini kullandı.