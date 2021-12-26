İran kara ve deniz sınırlarını yabancı turistlere kapattı

İran Kültür Bakanı Yardımcısı Ali Asgar Şalbafiyan, kara ve deniz sınırlarının 12 ülke hariç bazı Afrika ülkeleri ve komşu ülkelerden gelen yabancı turistlere geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

Sınırların koronavirüs mücadele kapsamında 15 günlük bir süre için kapalı olacağını belirten Şalbafiyan, İran'ın hava sınırlarının açık olduğunu sözlerine ekledi.

Dün de İran Gümrükler Sözcüsü Ruhullah Latifi yaptığı açıklamada, İran’da tespit edilen Omicron mutasyonu sonrası kara sınırlarında alınan yeni önlemleri duyurarak, tüm kara sınırlarının 15 gün süreliğine yolcu geçişlerine kapatma kararı alındığını aktarmıştı.