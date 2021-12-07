İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 79 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 514 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 130 bin 356’ya vaka sayısı ise 6 milyon 141 bin 335’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 213’ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 936 bin 975’e ulaştı." ifadesi kullanıldı.