Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Pakistan'a gitti

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı'na katılmak üzere Pakistan'a gitti.

İran'da güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 41 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 361 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131 bin 33’e vaka sayısı ise 6 milyon 169 bin 11’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 909’unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 999 bin 860’a ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Tahran’dan BM’de kabul edilen İran aleyhtarı tasarıya tepki

İran’ın BM Büyükelçisi ve Daimi Temsilci Yardımcısı Zehra İrşadi, BM’de kabul edilen insan hakları ile ilgili İran karşıtı tasarıya tepki göstererek, “100 ülke bu tasarıya destek vermedi. Öyle gözüküyor ki, bu ülkelerin temsilcilerinin etkileme, aldatma ve yanlış bilgilendirme yoluyla bağımsız ülkeleri özgürlüklerinden yoksun bırakmaya çalışan ve kendilerini insan hakları kahramanı sanan devletlere karşı itiraz etme zamanı gelmiştir.” dedi.

İrşadi, sözlerine şölye devam etti:

“Bu tasarıyı destekleyen ABD, Kanada, çocuk katili Siyonist Rejim ve bazı Avrupa ülkelerin geçmişi incelendiğinde ırkçılık, işgalcilik ve yerli halklara (Kızılderililer) karşı korkunç cinayetler işleyenlerin diğer devletlere insan hakları hakkında öğüt vermek için toplandığı ortaya çıkıyor.

Batı ülkeleri, Kanada'nın korkunç cinayetleri karşısında sessiz kalabilir, ancak tarih, binlerce yerli kızılderili çocuğun cinsel istismara uğradığını, katledildiğini ve cesetlerinin sözde özgürlük ülkesindeki topraklarda bulunduğunu asla unutmayacaktır.”

İranlı yetkili, “Tasarının destekçileri aslında insan hakları konusunu araç olarak kullanmaya çalışıyor. Bu tür tasarılar da ögüt niteliğindedir.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Reisi, Katar Milli Günü’nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’ye Katar Milli Günü dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.