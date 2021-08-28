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28 Ağu 2021 11:50

Bangladeş'te gemi kazası: 21 ölü, 50 kayıp

Bangladeş'te gemi kazası: 21 ölü, 50 kayıp

Bangladeş'in Brahmanbaria bölgesindeki Titas Nehri'nde yolcu gemisiyle yük gemisinin çarpışması sonucu en az 21 kişinin yaşamını yitirdi. Kazada kaybolan 50 kişiyi arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.

Bölgedeki yetkililerden Hayat Ud Dowlah Khan, yaklaşık 50 yolcunun hala kayıp olduğunu kaydetti.

Bangladeş'in doğusunda yolcu gemisinin kum taşıyan yük gemisiyle çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrası aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda kişinin halk tarafından kurtarıldığı, bazılarının ise karaya yüzerek ulaştığı aktarıldı.

Yolcu gemisinde 100'den fazla kişinin olduğunu aktaran Khan, ancak arama kurtarma faaliyetleri tamamlandıktan sonra kayıp sayısını teyit edebileceklerini ifade etti.

Khan, kazayı araştırmak için 3 kişilik komisyon oluşturulduğunu ve kazazedelerin ailelilerine tazminat ödeneceğini kaydetti.

Kaynak: Hürriyet

News Code 1896804
https://tr.mehrnews.com/news/1896804/

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