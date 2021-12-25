Bağdat Havalimanı'nda ortalık karıştı

Sabereen News telegram kanalı, Bağdat Havalimanı caddesinin Iraklı protestocular tarafından kapatıldığını bildirdi.
Yüzlerce Iraklı protestocu, direniş şehitleri komutanları için düzenlenecek anma törenine katılmak için Bağdat Havalimanı'nın yakınındaki Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis caddesine doğru yürüdü.
Haberde Bağdat Havalimanının kapısının önünde öfkeli protestocular ve güvenlik güçleri arasında arbede yaşandığı belirtildi.
Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis caddesi güvenlik güçleri tarafından kuşatıldığı belirtiliyor.
Iraklı protestocular, ABD talimatıyla hareket eden Kazımi'ye karşı slogan attı.
Dün akşam çok sayıda Iraklı, Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis'e vefa göstergesi olarak Bağdat'taki Firdevs Meydanı'nda toplandı.
Protestocular, Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis'in duvar resminin kaldırılmasına yönelik her türlü girişime karşı çıkmakla tehdit eden sloganlar attılar.
Mustafa Kazımi Hükümeti, Bağdat'ın Firdevs Meydanı'na asılan Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis'in posterini kaldırmak istemişti.
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