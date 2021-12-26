Bağdat ve Beyrut direniş şehitlerini anma törenine hazırlanıyor

Kudüs Gücü'nün eski komutanı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehadetinin 2. yıldönümü münasebetiyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Havalimanı caddesinde "Biz Kasım'ız" temasıyla çizilmiş yeni resim asıldı.
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Firdevs Meydanı da Şehit Mühendis'in duvar resmi ile süslendi.
General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak 2020'de ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.
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