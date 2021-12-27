Venezuela Devlet Başkanı Maduro yakında İran'a gelecek

Reuters’in haberine göre, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Al Mayadeen kanalına verdiği röportajda İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi’nin resmi daveti üzerine yakında Tahran’ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Nicolas Madoro, “İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin daveti üzerine yakında Tahran’ı ziyaret ederek yüz yüze görüşmelerde bulunacağız; yeni anlaşmalar imzalayarak işbirliğmizin sürecini hızlandıracağız” dedi.

Venezuela lideri Madoro, İran Cumhurbaşkanı Seyid Ebrahim Raisi ile iki telefon görüşmesi yaptığını ve yeni planlar ve projeler üzerinde çalışma konusunda anlaştıklarını söyledi.