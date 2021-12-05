Reisi Venezuela Devlet Başkanı Madoro ile telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve Venezuelalı mevkidaşı Nikolas Madoro dün akşam telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Reisi bu telefon görüşmesinde İran ve Venezuela arasındaki ilişkilerin stratejik olduğunu belirterek, bu ilişkilerin daha da artması gerektiğini vurguladı.

İki ülkenin yüksek kapasiteye sahip olduğunu dile getiren Reisi, “Tahran ve Karakas arasındaki ilişkilerin özellikle ticari ve ekonomik alanlarında geliştirilmesi gerekiyor” dedi.

Venezuela halkı ve hükümetinin bağımsızlık, adalet, hak sahibi olma arzusuna ve sulta düzenine karşı mücadelesine değinen Reisi, “ABD’nin ve sulta düzeninin Venezuela halkı ve hükümetine dayattığı yaptırımlar onların bağımsızlık ve özgürlük arzusundan kaynaklanıyor” ifadesini kullandı.

Reisi, Venezuela’da seçimlerin başarılı bir şekilde yapılmasını tebrik ederek, “Seçimleri düzenlemedeki başarınız Venezuela hükümetinin otoritesini gösteriyor” dedi.

İran ve Venezuela’nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ndeki (OPEC) yerine dikakti çeken Reisi, “İki ülkenin petrol alanındaki işbirliği yeni bir biçim almalız; rafinaj ve petrokimya kaynakları alanında daha büyük adımlar atmalıyız” ifadelerinde bulundu.

İki ülke arasındaki anlaşmalara atıfta bulunan Reisi, “Bu anlaşmalar tam olarak yürürlüğe girmeli ve yeni anlaşmalar için zemin hazırlanmalıdır” diye kaydetti.

Venezurla Devlet Başkanı ise, Tahran ve Karakas arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir dinamizm yaratılması gerektiğini vurgulayarak, iki ülke arasındaki ortak komisyon toplantılarının olumlu sonuçlarına dikkati çekti.

Madoro, “Birbirimizin yardımıyla ikili ilişkilerde özellikle enerji ve ekonomi alanlarında büyük bir dinamizm yakalayacağız” dedi.

İran ile Venezuela’nın OPEC’deki ortaklığına atıfta bulunan Madoro, “OPEC’in petrol piyasasında kalıcı istikrara kavuşturmaya çalışmalıyız” ifadesini kullandı.