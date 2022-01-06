Çin’den Kenya’ya ek 10 milyon doz aşı

Wang Yi, bu açıklamayı bugün Kenya’nın liman kenti Mombasa’da Kenya Dışişleri Bakanı Raychelle Omamo’yla düzenlenen ortak basın toplantısında yaptı.

Çin’in Afrika’yla el ele vererek salgınla mücadele etmeye hazır olduğunu söyleyen Wang Yi, dünyanın Omicron varyantının getirdiği tehditlerle karşı karşıya bulunduğunu hatırlatarak, Afrika’nın dostu olan Çin’in asla kayıtsız kalmayacağını, büyük miktarda aşının uzak mesafeleri aşarak Afrika’ya gönderilmekte olduğunu belirtti.

Çin diplomasisinde 32 yıldır korunan bir gelenek olarak yılın ilk yurt dışı ziyaretinin Afrika olması gerektiğini dile getiren Wang, “Çin’in Afrika’yla olan geleneksel dostluğa önem verdiğini somut adımlarla kanıtlıyoruz. Afrika’yı Çin diplomasisinde öncelikli konuma koyuyoruz ve Afrika’nın iyi dostu ve iyi ortağı olmak istiyoruz. Bu gelişimde Çin ile Kenya arasında birçok iş birliği projesi imzalandı. Çin, Kenya’nın sanayileşme inşasını güçlü şekilde desteklemeye hazırdır.” dedi.

Afrika Boynuzu’nun özel coğrafik konuma ve büyük kalkınma potansiyeline sahip olduğunu, ancak son yıllarda bölgesel çatışmaların sürekli tırmandığını hatırlatan Wang, bu durumun devam etmemesi gerektiğini söyledi.

Wang, Afrika Boynuzu bölgesinde uzun vadeli barış ve refahın gerçekleştirilmesine destek vermek amacıyla, Çin Dışişleri Bakanlığı’nın Afrika Boynuzu özel elçisi atayacağını da kaydetti.

Kaynak: CRI Türkçe