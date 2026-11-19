İran Dışişişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde ülkenin güney kıyılarına yönelik ABD terörist ordusunun gerçekleştirdiği saldırgan eylemleri şiddetle kınayan bir açıklama yayımladı.

Yazılı açıklamada, bu saldırgan eylemlere yanıt olarak İran Silahlı Kuvvetleri'nin, ülkenin ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumak amacıyla meşru müdafaa hakkı kapsamında harekete geçtiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Saldırgan eylemlere yanıt olarak, İran Silahlı Kuvvetleri, saldırıların kaynağı ve destekçisi olan iki askeri üste bulunan ABD Patriot hava savunma sistemlerini, insansız hava aracı (İHA) ve füze rampalarını, meşru müdafaa hakkı ve toprak bütünlüğümüzü koruma amacıyla etkili bir şekilde hedef alarak imha etmiştir."

Hukuki sorumluluk ABD'ye aittir"

İran'ın savunma hamlelerinin, ABD'nin silahlı saldırılarına karşılık olarak ve saldırıların merkez üssü ile lojistik altyapısını etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, uluslararası hukukun temel ilkelerini ve güç kullanma yasağını ihlal ederek bölge barış ve güvenliğini tehdit eden ABD'nin, meydana gelen bu durumun tüm hukuki ve uluslararası sorumluluğunu taşıdığı ifade edildi.

Bölge ülkelerine çağrı

Bölgedeki bazı ülkelere seslenen Bakanlık; onlara İran’dan şikayet etmek yerine, ABD’nin kendi topraklarındaki alanları ve üsleri kullanmasına engel olmaları çağrısında bulundu.

"BM kararları uyarınca savunma hakkımız saklıdır"

Yazılı açıklamada, "Bölge ülkelerinin, ABD'nin İran'a karşı saldırgan eylemlerini planlamak ve gerçekleştirmek için kendi topraklarını ve imkanlarını kullanmasına engel olmaması, yalnızca iyi komşuluk ilkelerine aykırı olmakla kalmayıp; BM Genel Kurulu'nun 3314 sayılı kararının ek maddesi (f) uyarınca 'saldırgan eylem' niteliği taşımaktadır. Bu durum, İran'ı söz konusu unsurlara karşı savunma tedbirleri alma konusunda tamamen haklı ve yetkili kılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İran’a yönelik her türlü yeni saldırı ve düşmanca eyleme, İran Silahlı Kuvvetleri tarafından çok sert ve pişman edici bir tepki verildeceği vurgulandı.

