Erdoğan'ın yeni yılda ilk yurt dışı ziyareti Balkanlar’a

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 pandemi şartlarına rağmen geçen yıl 14 yurt dışı ziyareti gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yılda da yurt dışı ziyaretlerine başlıyor.

İlk ziyaret Arnavutluk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022’deki yurt dışı ziyaretlerinin ilkini Arnavutluk’a gerçekleştirecek. Erdoğan, 17 Ocak’ta Arnavutluk’a günübirlik ziyarette bulunacak. Ziyaret kapsamında iki ülke ilişkilerinin ve bölgesel konuların ele alınmasının beklendiği belirtiliyor.

Geçtiğimiz yıl sık sık bir araya geldiler

Erdoğan’ın geçtiğimiz yıl ilk konuğu 6 Ocak’ta Türkiye’ye gelen Arnavutluk Başbakanı Edi Rama olmuştu. Ayrıca ikili, geçtiğimiz eylül ayında BM 76. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta bir araya gelmişti. Öte yandan, Erdoğan, 28 Aralık’ta da Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla’yı kabul etmişti.

Kaynak: Yeni Şafak