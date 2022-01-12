Ekonomik sıkıntılar nedeniyle Erdoğan'a destek azaldı

T24'dün Reuters'dan aldığı habere göre, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP ve MHP'ye destek azalmaya devam ederken, muhalefet ittifakının ekonomik krizi ortadan kaldırma konusunda başarılı olacağını söyleyenlerin oranı az farkla önde bulunuyor.

Metropoll Araştırma şirketi tarafından son dönemde yapılan anketler, Türkiye'yi 19 yıldır yöneten Erdoğan'a verilen desteğin 2015'ten bu yana en düşük seviyeye gerilediğini ve beğeni oranının olası üç cumhurbaşkanı rakibinin gerisinde kaldığını gösteriyor.

Diğer anketler, AK Parti ve MHP arasında kurulan ittifaka verilen desteğin, oyların yaklaşık %54'ünü aldıkları 2018 parlamento seçimlerinden bu yana sürekli azaldığını gösteriyor.

Anketler, geçen ayki TL krizinin ardından yapıldı. Dolar/TL'nin geçen ay 18.4'e yükselmesi ve enflasyonun 19 yılın en yüksek seviyesi olan %36'ya çıkmasının ardından oynaklığı düşürmek için birçok mali adım atıldı.

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi'nin yaptığı ankete göre, AKP'ye verilen destek %27, MHP'ye verilen destek ise %6.3 seviyesinde. 2018'de AK Parti'yi desteklediklerini söyleyenlerin oranı %37 seviyesindeyken, MHP'ye dört yıl önce oy verdiğini söyleyenlerin oranı %7.3'tü.

İki hafta önce yapılan ankete göre ana muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) %22.9, İYİ Parti %10.3, HDP %9.4 seviyesinde bulunuyor.

Sosyo Politik'e göre katılımcıların %11'den fazlası kararsız, daha küçük partilere verilen destek ise arttı.

Geçen hafta yapılan ORC Araştırması anketi, AKP-MHP ittifakına verilen desteğin toplamda %38.7'ye ulaştığını, CHP-İYİ Parti'ye verilen desteğin ise %39.5 olduğunu gösterdi. AKP'nin İstanbul ve Ankara'daki kontrolünü kaybettiği 2019 belediye seçimlerinde muhalefet koalisyonunu gayri resmi olarak destekleyen HDP'nin oy oranı %8.4 oldu.

Erdoğan, 2018'deki seçimlerden bu yana 600 sandalyeli TBMM'de çoğunluğu sağlamak için MHP ile ittifak kurdu.

Türkiye ekonomisi 2010-2018 döneminde ise küresel düşük borçlanma maliyetlerinden güç bulan inşaat yatırımlarının desteğiyle her yıl ortalama %5'in üzerinde büyüdü. Ancak ABD ile ilişkilerdeki gerilim ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığının azaldığı endişeleriyle de tetiklenen 2018 kur krizi sonrasında art arda üç çeyrek daralma kaydetti.

Türkiye'nin en büyük sorunu ekonomi

Erdoğan, ihracat ve krediye odaklanan "yeni ekonomik programı"nın bir parçası olarak Merkez Bankası'na (TCMB) Eylül ayından bu yana faizleri düşürmesi için baskı yaptı. Erdoğan'ın düşük faiz isteği ile TCMB'nin Eylül ayında başladığı faiz indirimleri, TL'de tarihi değer kayıplarına neden olurken dolar/TL 20 Aralık'ta 18'in üzerine kadar yükselmişti.

Ankete katılanların yaklaşık üçte ikisi Sosyo Politik'e Türkiye'nin en büyük sorununun ekonomi olduğunu söyledi. Ankete göre, katılımcıların yalnızca %26'sı Erdoğan hükümetinin son adımlarının ekonomiyi iyileştirebileceğini söylerken, %54'ü iyileştiremeyeceğini ifade etti.

"Muhalefet ekonomiyi daha iyi yönetir" diyenlerin oranı, "iktidar partisi" diyenleri geçti Metropoll anketine göre, katılımcıların %36.7'si muhalefetin ekonomiyi daha iyi yönetebileceğini söylerken, %35.4'ü iktidar partilerinin daha iyi yönetebileceğini dile getirdi.

Erdoğan 2018 seçimlerinde oyların %52'sinden fazlasını almışken, Metropoll anketinde görev onayı oranı Aralık ayında %39'un altına düştü.

Liderlerin beğeni yüzdeleri kaç?

Bir başka ankette ise Erdoğan'ın beğeni oranı yaklaşık %38'le üç muhtemel cumhurbaşkanı adayının gerisinde kaldı.

Metropoll anketi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen desteğin %60 ve %51 olduğunu gösterirken, bunları üçüncü sırada 38.5% ile İyi Parti lideri Meral Akşener'in izledi.

Ankete göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise %28.5 ile yedinci sırada bulunuyor.

Sosyo Politik anket sonuçları ise Erdoğan'ın olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde bütün muhtemel rakipleri geride bıraktığını gösterdi.