MOSSAD yetkililerini taşıyan uçak Türkiye’de

Türkiye ile işgalci İsrail rejimi arasındaki “normalleşme” sürecine dair açıklamalar peş peşe gelirken dün de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Milli Gazete’nin edindiği bilgilere göre İsrail işgali altındaki topraklardan kalkan ve MOSSAD yetkililerini taşıyan bir özel uçak Türkiye’ye iniş yaptı. Söz konusu durum, 2021 yılının Ekim ayından bu yana ikinci ziyaret özelliğini taşırken ziyaretin sebebinin “normalleşme” görüşmeleri olduğu düşünülüyor.

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gerekse İsrail Cumhurbaşkanı gerekse İsrail Başbakanı ile yeniden canlanan diyaloğumuzu önemsiyorum" demişti.