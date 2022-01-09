Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki Eylül'de erken seçim bekliyorum

Türk medyasına göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk yayınında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Türkiye'de ekonominin mevcut iktidarla düzelmeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki Eylül ayında seçim bekliyorum. Ekonomiyi götüremezler. 20-27 Aralık arası Türkiye'nin en büyük soygunu gerçekleşti. Dolar alanların büyük kısmı kaybetti. Sağolsun Nebati Bey açıkladı kamuoyuna, biz de oradan öğrendik, 'küçük tasarruf sahipleri zarara uğradı' diye. Bir korku iklimi yaratmak son derece tehlikeli. 'Bu gitmez, sandığı koymaz?' deniyor. Niye gitmesin, niye sandığı koymasın. Demokratik yollardan gidecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim yok

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "erken seçim" ile ilgili olarak, "Erken seçim yok. Bu ülke bir hukuk devletidir. Belirlenen tarih neyse o tarihte seçim yapılacaktır." demişti.

Erdoğan, seçimin Haziran 2023'te olacağını söylemişti.