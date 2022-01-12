ABD'li yetkiliden Trump'ın İran nükleer anlaşması kararına eleştiri

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, telekonferans üzerinden düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilme kararını eleştiren Price, Trump'ın kararının düzgün olmadığını söyledi.

Viyana görüşmelerin 8. turunda ilerleme kaydedilip kaydedilmediğine ilişkin bir soruya yanıt veren Price, "Şu anda somut bir bilgi yok. Bildiğiniz üzere, görüşmeler devam ediyor. Son günlerde nispeten küçük ilerleme kaydedildiğini aktarmıştık." cevabını verdi.

ABD'li yetkili, Viyana görüşmelerinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Viyana müzakereleri yaklaşık 5 aylık aranın ardından İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla 29 Kasım'da yeniden başlamıştı.

Önceki ABD Bakanı Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "azami baskı" politikasına başvurmuştu.