Viyana'da yaptırımların kaldırılması oturumu gerçekleşti

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bugün İran ve 4+1 grubu uzmanlarının katılımıyla yaptırımların kaldırılması için oluşturulan çalışma grubunun oturumu düzenlendi.

Viyana görüşmeleri, İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla yarın yeniden başlayacak.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Cuma günü Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yeves Le Drian ile ortak basın toplantısında Viyana müzakerelerinde anlaşmaya varılabileceğinden söz etti.

Borrell açıklamasında, Fransız dışişleri bakanının müzakerelerin yavaş devam ettiğini iddia etmesine rağmen, "Viyana müzakerelerindeki ortam geçmişe göre daha iyi ve İran'la bir anlaşmaya varma olasılığı var." dedi.

İranlı başmüzakereci Ali Bakıri Keni ve üç Avrupa ülkesinin temsilcileri teknik konuları konuşmak ve danışmak için Cuma akşamı ülkelerine dönmüştü.

Viyana müzakereleri yaklaşık 5 aylık aranın ardından İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla 29 Kasım'da yeniden başlamıştı.