  1. Azerbaycan
19 Oca 2022 10:08

Aliyev ile Putin telefonda görüştü

Aliyev ile Putin telefonda görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğü duyuruldu. Açıklamada, iki liderin Azerbaycan-Rusya ilişkilerinin başarılı bir şekilde geliştiğini belirttiği ve stratejik ortaklık perspektiflerini görüştüğü aktarıldı.

Putin ve Aliyev’in görüşmede, Kazakistan'daki durumun istikrara kavuşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdikleri ifade edilirken, Ukrayna çevresinde devam eden süreç ile Rusya ve ABD arasındaki son temasları da ele aldığı kaydedildi. Ayrıca bölgesel güvenlik konularında da görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Kaynak: CNN Türk

News Code 1899931
https://tr.mehrnews.com/news/1899931/

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