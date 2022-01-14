Ermenistan ve Türkiye’den heyetler Moskova’da

Ankara ile Erivan arasında ilişkilerin normalleşmesi için gerçekleştirilecek görüşmelerden ilki için Türkiye ve Ermenistan'dan heyetler Moskova'ya ulaştı.

Sputnik'te yer alan habere göre, heyetlerin Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resepsiyon binasına geldiği bildirildi.Görüşmelerde Ermenistan için Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Türkiye içinse eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç özel temsilci olarak görev yapıyor.

Ermenistan ile Türkiye ilişkilerini normalleştirmek için geçen sene özel temsilciler atamıştı. Özel temsilcilerin bugün Moskova’da gerçekleştirileceği görüşmelerin ardından ülkeler arasında durdurulan uçuşların da İstanbul-Erivan seferleri ile şubat ayı başında başlaması bekleniyor.

Ankara-Erivan ilişkilerinde normalleşme sürecine girilmesi, şiddetli çatışmaların ardından Ermenistan güçlerinin 2020 sonunda Karabağ’daki yedi rayondan çekilip bu bölgeleri Azerbaycan’a bırakmasını izleyecek.

Uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan Karabağ’a Ermenistan askerlerinin girmesini takiben, Türkiye, 1993’te Ermenistan ile tüm sınırlarını kapatmıştı. O dönemden sonra iki ülke arasında normalleşmeye dönük bazı girişimler ortaya koyulmuş olsa da bunlar sonuç vermemişti.