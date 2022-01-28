İran'da cuma namazı sonrasında Yemen'e destek

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen’e yönelik askeri saldırıları, tüm İran’da kınanırken, Yemen’e destek verildi.

Tahran başta olmak üzere ülkenin farklı noktalarında Cuma namazları sonrası Suudi Arabistan'ın Yemen politikası protesto edildi.

Başkent Tahran’da çok sayıda kişi İmam Humeyni Musellası’ndan Şehit Beheşti Caddesi'ne kadar yürüdü. Ellerinde İran, Lübnan ve Yemen bayrakları taşıyan Tahranlı vatandaşlar "İsrail’e ölüm", "Amerika’ya ölüm", "Al Suud’a ölüm" ve "Cinayet karşısında susmak ihanettir" sloganları attı.

Yemen haberlerine sansür isteyen işgalci Arap koalisyon güçlerinin, Yemen'in batısındaki Hudeyde iline gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu ülke çapında internet bağlantısının kesildiği bildirilmişti.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçleri 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucu 337 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş milyonlarca insan da zor bir yaşamla karşı karşıya kalmıştır.