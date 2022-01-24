  1. Dünya
  2. Avrupa
24 Oca 2022 11:36

Alen Simonyan geçici olarak Ermenistan'ın Cumhurbaşkanı oldu

Alen Simonyan geçici olarak Ermenistan'ın Cumhurbaşkanı oldu

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın dün istifa etmesiyle Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan geçici olarak Cumhurbaşkanlığı görevini üstelendi.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan 23 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etti. Anayasa'nın 5. Hükmü, Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin geçici olarak üstlenmesi ve yeni seçimler konusunda açıklık getiriyor.

Anayasanın 144. maddesine göre, yeni seçilen Cumhurbaşkanı göreve başlamadan önce, Cumhurbaşkanının yetkileri Millet Meclisi Başkanı’na geçiyor.

Bu nedenle Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan geçici olarak Cumhurbaşkanlığı görevini yürütecek.

News Code 1900023
https://tr.mehrnews.com/news/1900023/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 12 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler