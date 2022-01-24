Alen Simonyan geçici olarak Ermenistan'ın Cumhurbaşkanı oldu

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan 23 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etti. Anayasa'nın 5. Hükmü, Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin geçici olarak üstlenmesi ve yeni seçimler konusunda açıklık getiriyor.

Anayasanın 144. maddesine göre, yeni seçilen Cumhurbaşkanı göreve başlamadan önce, Cumhurbaşkanının yetkileri Millet Meclisi Başkanı’na geçiyor.

Bu nedenle Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan geçici olarak Cumhurbaşkanlığı görevini yürütecek.