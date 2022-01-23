  1. Dünya
  2. Avrupa
23 Oca 2022 20:16

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan istifa etti

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan istifa etti

Sarkisyan, istifasının iç ve dış politikayı etkilemek için araçlara sahip olmamasından kaynaklandığını ifade etti.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, görevi bıraktığını açıkladı.

Sarkisyan, istifasının iç ve dış politikayı etkilemek için araçlara sahip olmamasından kaynaklandığını ifade etti.

AA

News Code 1900012
https://tr.mehrnews.com/news/1900012/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 2 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler