Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan istifa etti

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, görevi bıraktığını açıkladı.
Sarkisyan, istifasının iç ve dış politikayı etkilemek için araçlara sahip olmamasından kaynaklandığını ifade etti.
AA
Sarkisyan, istifasının iç ve dış politikayı etkilemek için araçlara sahip olmamasından kaynaklandığını ifade etti.
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, görevi bıraktığını açıkladı.
Sarkisyan, istifasının iç ve dış politikayı etkilemek için araçlara sahip olmamasından kaynaklandığını ifade etti.
AA
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