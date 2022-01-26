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26 Oca 2022 18:33

Paşinyan ikinci kez koronavirüse yakalandı

Paşinyan ikinci kez koronavirüse yakalandı

Koronavirüs testi pozitif çıkan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın kendisini karantinaya aldığı belirtildi.

Armenpress'in haberine göre, koronavirüs testi pozitif çıkan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisini karantinaya aldı.

Ermenistan Hükümeti’nden yapılan açıklamada, "Karantina sürecine giren Nikol Paşinyan, faaliyetlerini uzaktan yürütecektir." ifadesi kullanıldı.

Geçtiğimiz sene de Nikol Paşinyan’ın ve tüm aile bireylerinin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

Ermenistan Sağlık Bakanlığı ülkede son günlerde koronavirüs vaka sayısında artış yaşandığını bildirmişti.

News Code 1900086
https://tr.mehrnews.com/news/1900086/

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