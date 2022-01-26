Paşinyan ikinci kez koronavirüse yakalandı

Armenpress'in haberine göre, koronavirüs testi pozitif çıkan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisini karantinaya aldı.

Ermenistan Hükümeti’nden yapılan açıklamada, "Karantina sürecine giren Nikol Paşinyan, faaliyetlerini uzaktan yürütecektir." ifadesi kullanıldı.

Geçtiğimiz sene de Nikol Paşinyan’ın ve tüm aile bireylerinin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

Ermenistan Sağlık Bakanlığı ülkede son günlerde koronavirüs vaka sayısında artış yaşandığını bildirmişti.