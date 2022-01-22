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22 Oca 2022 16:27

Putin ve Paşinyan, KGAÖ kapsamında işbirliğini konuştu

Putin ve Paşinyan, KGAÖ kapsamında işbirliğini konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamındaki işbirliğinin artırılmasına ilişkin olasılıkları konuştu.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin ve Paşinyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Taraflar görüşmede KGAÖ kapsamındaki işbirliğini artırma olasılıklarını ele aldı. Paşinyan’ın talebi üzerine Putin, ABD ve müttefikleri ile yürütülen güvenlik görüşmelerinin gidişatı hakkında kısaca bilgi verdi.
İkili ayrıca, Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya liderlerinin 9 Kasım 2020’de vardığı anlaşmaların uygulanması ve Ermenistan-Azerbaycan sınırının belirlenmesine ilişkin konuları ele aldı.

Görüşme, Ermenistan tarafının girişimiyle başlatıldı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1899998
https://tr.mehrnews.com/news/1899998/

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