Paşinyan'dan Yeraskh-Culfa-Ordubad-Meğri-Horadiz demiryolu ile ilgili açıklama

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, medya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri için düzenlenen bir çevrimiçi basın toplantısı çerçevesinde, Yeraskh-Culfa-Ordubad-Meğri-Horadiz demiryolunun işletilmesinin, büyük transit akışlar için bir fırsat olduğunu açıkladı.

Paşinyan "Ermenistan-Türkiye sınırı da dâhil olmak üzere, bölgedeki iletişimi açmayı başarırsak, Ermenistan'ın tüm ekonomik sonuçlarıyla Rusya, Avrupa, İran ve Çin ile demiryolu bağlantısına sahip olması anlamına gelir." dile getirdi.

Brüksel'deki görüşmeden sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile demiryolu inşaatına başlanması konusunda anlaşmaya vardıklarına işaret eden Paşinyan kararıyla bir çalışma grubu kurulduğunu vurguladı.

Başbakan "Ön tahminlere göre 200 milyon ve 5 milyon dolar yatırım yapmak gerekiyor. Ermenistan için çok ağır bir yük değil. Ermenistan'ın devlet bütçesinden yatırım yapmaya gerek kalmayacak şekilde kombinasyonların olması çok olası" dile getirdi.

Paşinyan'a göre projeyle ilgilenen, yatırım yapmak isteyen, işletmek isteyen, finanse etmeye hazır uluslararası kuruluşlar var.

Nikol Paşinyan, uygulamada demiryolu inşaatı için hazırlıkların başladığını kaydetti.

"Ermenistan-Türkiye sınırı da dâhil olmak üzere, bölgedeki iletişimi açmayı başarırsak, Ermenistan tüm ekonomik sonuçlarıyla Avrupa, İran, Rusya ve Çin ile demiryolu bağlantısına kavuşacak. Barış gündemi ile bunu kastediyoruz. Fars Körfezi'nden Karadeniz'e, Ortadoğu'dan Rusya'ya devasa transit akışlardan bahsediyoruz. Bu ortak proje, barış gündeminin temeli olabilir" ifadeleri kullandı.

Kaynak: Ermenihaber