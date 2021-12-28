Paşinyan, St. Petersburg'da Aliyev ile gayri resmi temasa geçecek

TASS haber ajansının aktardığı bilgilere göre, liderler 2021'de Belarus başkanlığında örgütün kaydettiği sonuçlarını özetleyecek, ortak konular hakkında görüş alışverişinde bulunacak, üye ülkelerinin daha fazla sosyo-ekonomik kalkınmasına yönelik etkinlikleri ele alacak.

Kremlin'in resmi web sitesine göre, gayri resmi görüşmenin inisiyatifi Rusya Devlet Başkanı’na ait. Zirveye Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan liderleri katılacak. Kazakistan'ın ilk cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev da katılacak.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da, BDT liderlerinin St. Petersburg'daki gayri resmi görüşmesine katılmak üzere bugün Rusya'ya bir çalışma ziyareti yapacak.

TASS, zirve çerçevesinde genel kurul toplantısından ziyade ayrı görüşmelerin de gerçekleştirilebileceğini yazıyor.

Rus basını, "Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bu etkinlik sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iletişim kurmayı planlıyor" diye yazdı ve ardından Paşinyan'ın birkaç gün önce yaptığı açıklamayı aktardı.

Paşinyan “Henüz ikili bir görüşmeden söz edilmedi, ancak gayri resmi bir görüşmenin gerçekleşmesi muhtemel” demişti.

Kaynak: Ermeni Haber