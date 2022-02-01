Nijerya'da silahlı saldırı: Çok sayıda kişi öldü

Slaırıların hız kesmediği Nijerya yeni bir saldırı ile sarsıldı. Ulusal basında çıkan haberlere göre, Katsina eyaletine bağlı Ruwan Godiya ve Safana köylerine gelen silahlı kişiler etrafa ateş açtı.

Saldırılarda 12 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi de kaçırıldı.

Katsina Polis Sözcüsü Gambo Isah, olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, silahlı kişilere yönelik hava ve kara operasyonları başlatıldığını ifade etti.

Son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle ülkenin bazı eyaletlerde aracın kullanımı yasaklanmıştı.

Kaynak: Milligazete