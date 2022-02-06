Tunus Cumhurbaşkanı Yüksek Yargı Konseyi'ni feshetme kararı alacak

Tunus Cumhurbaşkanlığı, Said'in, İçişleri Bakanlığına yaptığı ziyaret sırasında çekilen görüntülerini paylaştı.

Bakanlıktaki toplantıda geçici bir kararname çıkararak Yüksek Yargı Konseyi'ni feshetme kararı alacağını söyleyen Said, "Şu andan itibaren bu Konsey, tarihe karıştığını bilsin. Konsey mevkilerin satıldığı yer haline geldi. Yargıçlar sadakate göre atanıyor. Onların yeri şimdi oturdukları yer değil, sanıkların durduğu yerdir." ifadelerini kullandı.

Destekçilerinin bugün başkent Tunus'ta düzenlemeyi planladığı gösteriye işaret eden Said, "Tunusluların Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesini talep edeceklerini biliyorum." dedi.

Tunus'ta Said'i destekleyen 25 Temmuz Hareketi, Yüksek Yargı Konseyinin kapatılması talebiyle bugün başkentteki Konsey binası önünde bir protesto eylemi düzenleyecek.

Kaynak: TRT Haber