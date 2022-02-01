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1 Şub 2022 17:18

Katar Emiri, Joe Biden ile görüşmesini değerlendirdi

Katar Emiri, Joe Biden ile görüşmesini değerlendirdi

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği görüşmelerinin "verimli" geçtiğini belirtti.

Emir Temim, ABD'nin başkenti Washington'da Biden ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Katar Emiri, "Joe Biden'la görüşmelerimiz verimliydi. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık bağlamında uluslararası ve bölgesel gelişmelere ilişkin bakış açılarımızı ele aldık" ifadesini kullandı.

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, bölgede istikrar ve barışın sağlanması için ABD ile Katar arasındaki ortaklığın her geçen gün daha da güçlendiğini vurguladı.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1900206
https://tr.mehrnews.com/news/1900206/

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