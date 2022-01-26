Katar Dışişleri Bakanı yarın Tahran'a geliyor

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ikili ilişkileri görüşmek üzere yarın Tahran'ı ziyaret edecek.

Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya gelecek.

Emir Abdullahiyan, dün akşam Katarlı mevkidaşı ile telefonda görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, sorunların çözümünde diplomasi ve diyaloğun güçlendirilmesine vurgu yapıldı.

Bakan Emir Abdullahiyan, Katarlı mevkidaşı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde "siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirmenin yollarını" konuştu.

Son günlerde Emir Abdullahiyan, ikili ilişkileri görüşmek üzere Katar'ın başkenti Doha'yı ziyaret etmişti.