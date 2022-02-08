İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 114 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 38 bin 757 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 133 bin 48'e vaka sayısı ise 6 milyon 657 bin 842'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 724'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 191 bin 746'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.