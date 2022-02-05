ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

ABD Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, “Görüşmede, Ukrayna ve ABD'nin Rusya’yı diplomasiyi sürdürmeye, güvenlik ve istikrarı sağlamaya teşvik etmek için attığı adımlar ele alındı” denildi.

Bakan Blinken’ın, Ukraynalı mevkidaşı ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile yaptığı görüşmeyi de ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, Blinken’ın ABD’nin Rusya ile karşılıklı güvenlik endişelerini ele almaya hazır olduklarını, aynı zamanda Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini teyit ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Blinken’ın, gerilimi tırmandırması durumunda Rusya’ya ağır bedeller ödeteceklerini de ifade ettiği belirtildi.

Kaynak: TRT Haber