ABD Dışişleri Bakanı, İngiliz mevkidaşı ile Viyana müzakerelerini görüştü

Amerikan medyasına göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss ile dün yaptığı telefon görüşmesinde Avusturya'nın başkanti Viyana'da devam eden İran ile müzakereler konusunu ele aldı.

Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, dün Twitter üzerinden Viyana'da İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakereler hakkında açıklamada bulunarak, AB yetkilisi ile İngiltere, Almanya ve Fransa heyeti ile bir araya geldiklerini bildirmişti.

Viyana müzakereleri yaklaşık 5 aylık aranın ardından İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla 29 Kasım'da yeniden başlamıştı.

Önceki ABD Bakanı Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "azami baskı" politikasına başvurmuştu.