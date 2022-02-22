Burkina Faso’daki kaçak altın madeninde patlama: 55 ölü

Burkina Faso’da bulunan kaçak altın madeninde meydana gelen patlama sonucu içlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu en az 55 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Bölge sakinleri, patlamanın madenin dinamit deposunda gerçekleştiğini söyledi.

Burkina Faso’nun güneybatısındaki Poni Eyaleti’nde bulunan bir kaçak altın madeninde patlama meydana geldi. Olay yerine giden Poni Eyalet Yüksek Komiseri bölge televizyonuna yaptığı açıklamada, maden sitesinde 55 cesedin bulunduğunu bildirdi. Eyalet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

"Korku fimi sahnesi gibi"

Bir bölge sakini, patlamanın bölge için “kaçak dinamit” pazarı işlevini de gören madenin dinamit deposunda gerçekleştiğini ileri sürdü. Patlamanın olduğu noktada geniş bir krater oluştuğunu, çevrede küle dönmüş ve kökünden sökülmüş ağaçlar bulunduğu bilgisini de veren bölge sakini, gördüklerini "korku filmi sahnesi" olarak niteledi.

Kaynak: ANKA