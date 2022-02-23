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23 Şub 2022 16:35

Somali'de Afrika Birliği Somali Misyonu birliklerine bombalı saldırı

Somali'de Afrika Birliği Somali Misyonu birliklerine bombalı saldırı

Somali'de Afrika Birliği Somali Misyonunu (AMISOM) hedef alan bombalı saldırıda bir Etiyopyalı asker hayatını kaybetti.

Baidoa'daki güvenlik yetkilisi Adan Isak, Wajid kasabasında bir su kuyusu yakınına yerleştirilen kara mayınının patlaması sonucu bir askerin öldüğünü, iki askerin yaralandığını ifade etti.

Kasabadaki bir görgü şahidi, Etiyopya askeri araçlarının yaralı askerleri taşıdığını söyledi.

Eş-Şebap'tan bombalı saldırı

Saldırının sorumluluğunu terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Saldırı, örgüte yönelik Hiran bölgesinde başlatılan kara ve hava operasyonunun ardından geldi. Operasyonda şimdiye kadar en az 60 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Eş-Şebab, son haftalarda seçimlerin yapıldığı ülkede çok sayıda kentte bombalı saldırı düzenledi.

Kaynak: Haber7

News Code 1900652
https://tr.mehrnews.com/news/1900652/

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