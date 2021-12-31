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31 Ara 2021 10:55

Mali'de bombalı saldırı: 8 asker hayatını kaybetti

Mali'de bombalı saldırı: 8 asker hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Mali'de askeri birliğe düzenlenen bombalı saldırıda 8 asker hayatını kaybetti. 12 askerin de yaralandığı saldırıda 31 saldırgan öldürüldü.

Ülkenin kuzeybatısında Nara kasabasındaki askeri birliğe el yapımı bomba ve ağır silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 asker hayatını kaybetti, 12 asker yaralandı.

En az 31 saldırganın öldürüldüğü olayı sonrasında bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda, terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla IŞİD terör örgütünün saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor. 

Kaynak: TRT Haber

News Code 1899527
https://tr.mehrnews.com/news/1899527/

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