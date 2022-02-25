Siyonist İsrail'den Şam'a yeni hava saldırısı

SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 01.10'da Şam çevresinde Suriye ordusuna ait bazı askeri noktalara İsrail rejimi tarafından hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.
3 Suriye askerinin hayatını kaybettiği belirtilen haberde, "Hava savunma sistemleri düşman füzelerin çoğunu düşürdü. Yapılan saldırıda maddi hasar da meydana geldi" ifadesi kullanıldı.
Suriye hükümeti, Siyonit Rejim'in 23 Şubat'ta Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline, 17 Şubat'ta da Şam'a saldırı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.
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