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9 Mar 2022 10:14

İran: Siyonist Rejim'in küstahlığı cevapsiz kalmayacak

İran: Siyonist Rejim'in küstahlığı cevapsiz kalmayacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, son günlerde Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlenen ve Devrim Muhafızları’na mensup iki kutsal türbe savunucusunun şehit olmasına neden olan Siyonist Rejim'in saldırısına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, son günlerde Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlenen ve Devrim Muhafızları’na mensup iki kutsal türbe savunucusunun şehit olmasına neden olan Siyonist Rejim'in saldırısına tepki gösterdi.

Hatipzade, Siyonist Rejim'in saldırganlık, işgal ve suikast doğasından kaynaklanan bu eylemi şiddetle kınadı.

Terör saldırısında şehit düşenlerin aileleri için başsağlığı dileyen Hatipzade, çocuk katili Siyonist Rejim'in küstahlığı ve eylemlerinin cevapsız kalmayacağını vurgulayarak, “Bölgedeki direnişin ana hedeflerinden biri bu apartheid rejimini insanlığa karşı işlenen bu tür cinayetlerden sorumlu tutmaktır” dedi.

News Code 1900938
https://tr.mehrnews.com/news/1900938/

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