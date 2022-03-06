Fosil olmayan enerjilerin geliştirilmesi ciddiye alınmalı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün öğleden önce "Ağaç Dikme Günü" dolayısıyla her sene olduğu gibi ikişer fidan dikti.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, ağaç dikmeyi tamamen dini ve devrimci bir hareket olarak nitelendirerek, “Elbette ağaçların bakımı da yapılması gereken çok önemli bir görevdir.” dedi.

Ormanların ve doğal kaynakalrın yok edilmesinden üzüntü duyduğunu dile getiren Ayetullah Hamanei, tüm halkı ve yetkilileri çevreye zarar veren eylemlere karşı durmaya çağırdı.

Temiz enerjinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Ayetullah Hamanei, “Dünyada artan ve bölge ülkelerinin de bu yönde ilerlemekte olduğu nükleer enerji gibi fosil olmayan enerjilerin geliştirilmesinin yanı sıra rüzgar ve güneş enerjisinin ciddiye alınmalıdır” ifadesini kullandı.