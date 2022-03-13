Türkiye'den "Viyana görüşmeleri" ile ilgili açıklama

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, bugün sona eriyor.

Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) son gününde konuşan Çavuşoğlu, Viyana görüşmeleri ile ilgili de bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu'nun konuşması şu şekilde:

"(Viyana görüşmeleri) Savaştan dolayı maalesef herkesi ilgilendiren önemli konularda bile tıkanıklıklar yaşanabiliyor. Bir ay önce nükleer anlaşma konusunda bize gelen bilgilere göre, yüzde 95 anlaşmışlardı. Forum başlarken bu oran yüzde 99'a çıkmıştı. Rusya'nın burada olumsuz bir tavır takındığını da söylüyorlar. Umarım böyle bir tavır olmaz. Burada bir anlaşmanın olumlu etkisi sadece iki taraf için değil, herkes tarafından hissedilecek. İnşallah en kısa zamanda tam mutabakat sağlanır".