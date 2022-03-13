İran ve Katar dışişleri bakanları telefonda görüştü

Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meseleler ve Viyana görüşmeleri ele alındı.

Bu telefon görüşmesinde ayrıca İran Cumhurbabaşkanı Reisi’nin Doha ziyareti sırasında varılan anlaşmaların ciddiyetle takip edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Viyana görüşmelerine değinen Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, ABD gündeme getirdiği yeni konuları eleştirerek, “İran ciddi bir şekilde iyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya varmaya çalışıyor” dedi.

Katar Dışişleri Bakanı da Tahran ve Doha arasındaki ilişkilerin önemine değinerek, İran’ın ve tüm tarafların bir anlaşmaya varma çabalarını önemli olarak nitelendirdi.